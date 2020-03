ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ അസാധാരണ രീതി ഉപദേശിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമസഹമന്ത്രി അശ്വിനി ചൗബെ. ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയില്‍ കൊള്ളുന്നത്‌ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ചൗബെയുടെ ഉപദേശം. അര്‍ബുദചികിത്സയ്ക്ക് ഗോമൂത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഉപദേശിച്ച് അശ്വിനി ചൗബെ മുന്‍പ് പ്രതിരോധത്തിലായിട്ടുണ്ട്.

വെറുതെ വെയിലേല്‍ക്കലല്ല, പകല്‍ 11 നും രണ്ട് മണിയ്ക്കും ഇടയിലെ സൂര്യപ്രകാശമാണ് ഏല്‍ക്കേണ്ടത്. ദിവസേന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സൂര്യപ്രകാശമേറ്റാല്‍ ശരീരത്തില്‍ വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ അളവ് വര്‍ധിക്കുകയും അത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് കൊറോണവൈറസിനെ നശിപ്പിക്കും. ഇതിലൂടെ വൈറസിനെ തടയാമെന്നാണ് ചൗബെയുടെ വളരെ 'സ്‌പെഷ്യലായ' ഉപദേശം.

