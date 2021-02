ന്യൂഡല്‍ഹി: തദ്ദേശീയ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ പ്രേത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഘടകങ്ങള്‍ക്കും പവര്‍ബാങ്കുകള്‍ക്കും 2.5 ശതമാനം കസ്റ്റംസ് തീരുവ വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ അവയുടെ വില വര്‍ധിക്കും.

സോളാര്‍ ഇന്‍വെര്‍ട്ടറിന്റെ കസ്റ്റംസ് തീരുവ 20 ശതമാനവും സോളാര്‍ റാന്തല്‍ വിളക്കിന്റേത് 15 ശതമാനവും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങളുടെ ചില പാര്‍ട്ടുകളുടെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി 15 ശതമാനമാണ് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം പുറമേ കോട്ടണ്‍, പട്ടുനൂല്‍, ചെമ്മീന്‍ തീറ്റ, പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍, സ്റ്റീല്‍ സ്‌ക്രൂ, എസി, ഫ്രിഡ്ജ് എന്നിവയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്രസറുകള്‍, രത്‌നക്കല്ലുകള്‍ എന്നിവയുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവയും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇവയുടെ വിലയും ഉയരും.

അതേസമയം സ്വര്‍ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കസ്റ്റംസ് തീരുവ ബജറ്റില്‍ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഇവയുടെ വില കുറയും. സ്വര്‍ണം, വെള്ളി എന്നിവയുടെ വില വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നും നിര്‍മല പറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണത്തിനും വെള്ളിക്കും പുറമേ, ലെതര്‍ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ നൈലോണ്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍, ഇരുമ്പ്, സ്റ്റീല്‍, ചെമ്പ് എന്നിവയുടെ വിലയും കുറയും.

Content Highlights: Union Budget 2021 things that will become costlier