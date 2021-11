കൊല്‍ക്കത്ത: ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖാന്തരം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത ഭക്ഷണം ലഭിച്ചില്ല, വിഷയത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ച് നടന്‍. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ നടന്‍ പ്രസേന്‍ജിത് ചാറ്റര്‍ജിയാണ് ഈ 'അടിയന്തര പ്രാധാന്യ'മുള്ള പരാതി പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയെയും ടാഗ് ചെയ്ത് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Respected PM @narendramodi and Respected CM @MamataOfficial, your kind attention please. pic.twitter.com/fry7F6wYl7