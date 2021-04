ആഗ്ര: രാജ്യം നേരിടുന്ന ഭീതിദമായ സാഹചര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു നേര്‍ക്കാഴ്ചയായി ആഗ്രയില്‍ നിന്നൊരു ചിത്രം. അച്ഛന്റെ മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ആംബുലന്‍സ് ലഭിക്കാതെ വന്ന മകന്‍ മൃതശരീരം കാറിന് മുകളില്‍ കെട്ടിവെച്ച് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആഗ്രയില്‍ നിന്നാണ്. മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ആ മകന് മോക്ഷധാമിലെ ശ്മശാനത്തില്‍ അച്ഛന്റെ അന്ത്യകര്‍മങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്മശാനത്തിലും തിരക്കാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായതോടെ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ താറുമാറായതോടെ ആശുപത്രികളില്‍ നിന്നോ മറ്റിടങ്ങളില്‍ നിന്നോ ആംബുലന്‍സ് സര്‍വീസ് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവില്‍. ആംബുലന്‍സിന് പകരം മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ജനങ്ങള്‍. കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്ന ആഗ്രയിലെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്ഥമല്ല. അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നഗരത്തില്‍.

സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തു വിടുന്ന കണക്കുകളേക്കാള്‍ അധികമാണ് അനൗദ്യോഗികകണക്കുകളെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അറുനൂറിലധികം പ്രതിദിനകേസുകളാണ് ആഗ്രയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിലവില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസത്തിനിടെ 35 പേരാണ് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്. മരിച്ചവരെ ശ്മശാനത്തിലെത്തിക്കാന്‍ ആംബുലന്‍സിനായി ആറ് മണിക്കൂര്‍ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോള്‍. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ പുതിയ രോഗികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം നല്‍കാതെ മടക്കി അയക്കുകയാണ്.

രോഗവ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്ന് സമാജ് വാദി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ രാംഗോപാല്‍ ഭാഗേ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കോവിഡ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരുകള്‍ പരാജയപ്പെട്ടതായും ഭാഗെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഓക്‌സിജന്‍ ക്ഷാമമില്ലെന്നും സ്ഥിതി ഗതികള്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

