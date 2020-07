ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സ്ഥീരീകരണ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തില്‍ താഴെയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലുള്ള പരിശോധന നിലനിര്‍ത്തി രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തില്‍ താഴെയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഒഎസ്ഡി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 11.14 ശതമാനമാണ്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇത് 10 ശതമാനമായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് 9.7 ശതമാനവും. 30 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് രാജ്യ ശരാശരിയേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്നും രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒരു ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയിലെ കോവിഡ് മരണങ്ങളുടെ കണക്കില്‍ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കുകളില്‍ തുടരുന്നുവെന്നും രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു. 19 സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഒരു ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയില്‍ പ്രതിദിനം 140 ലധികം പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇതിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 11,55,191 ആയി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 37,148 പേര്‍ക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരികരിച്ചതോടെയാണിത്. 587 കോവിഡ് മരണങ്ങളും ഒറ്റദിവസത്തിനിടെയുണ്ടായി. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ആകെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 28,084 ആയിട്ടുണ്ട്. 4,02,529 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 7,24,578 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

