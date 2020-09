അയോധ്യ (യു.പി): മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്ക് ഇനി അയോധ്യയില്‍ സ്വീകരണം ലഭിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തും ചില പുരോഹിതന്മാരും. നടി കങ്കണ റണാവത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് രോഷപ്രകടനമെന്ന് സീന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി അയോധ്യയില്‍ വന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഋഷിമാരുടെ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഹനുമാന്‍ ഗാര്‍ഹി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതന്‍ മഹന്ത് രാജു ദാസ് പറഞ്ഞു. പാലി ഹില്‍സിലെ കങ്കണയുടെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം തകര്‍ത്ത ബി.എം.സിയുടെ നടപടിയെ അദ്ദേഹം ചോദ്യംചെയ്തു. നടിക്കെതിരെ ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ നടപടി സ്വീകരിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ പാല്‍ഘറില്‍ സന്യാസിമാരെ ആള്‍ക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

അതിനിടെ, നടി ദേശസ്‌നേഹികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്റെ പേരിലും മുംബൈയിലെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്‌ക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തിയതിന്റെ പേരിലുമാണ് കങ്കണയ്‌ക്കെതിരെ ബോധപൂര്‍വമായ നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് വി.എച്ച്.പി. വക്താവ് ശരദ് ശര്‍മ ആരോപിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി അയോധ്യയിലേക്ക് വരരുതെന്ന് അയോധ്യ സന്ദ് സമാജ് തലവന്‍ മഹന്ത് കനയ്യ ദാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ശിവസേന എന്തിനാണ് കങ്കണയെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. അത് രഹസ്യമല്ല. ബാലാ സാഹെബ് താക്കറെ നേതൃത്വം നല്‍കിയ ശിവസേനയല്ല ഇന്നത്തെ ശിവസേനയെന്നും കനയ്യ ദാസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

2018 നവംബര്‍ 24-നും ജൂണ്‍ 16-നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ അയോധ്യ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചിലും അദ്ദേഹം അയോധ്യയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇനി എത്തിയാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

കടപ്പാട്- zeenews

Content Highlights: Udhav not welcome in Ayodhya anymore - VHP