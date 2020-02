മുംബൈ: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് അഞ്ചുശതമാനം അധിക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുളള പുതിയ ബില്‍ പാസ്സാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി മഹാരാഷ്ട്ര മഹാ വികാസ് അഘാടി സര്‍ക്കാര്‍.ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി നവാബ് മാലിക് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നിലവിലുള്ള സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊപ്പം അഞ്ചുശതമാനം സീറ്റുകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനാണ് തീരുമാനം.

ഇതിനുള്ള നിയമനിര്‍മാണം ഉടന്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി നിയമസഭയില്‍ അറിയിച്ചു. സ്‌കൂളുകളില്‍ അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം. തൊഴില്‍മേഖലയിലും സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണെന്നും മാലിക് അറിയിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാംഗം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിനിടെയാണ് സംവരണം വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാലിക് അറിയിച്ചത്.

Content Highlights: Uddhav Thackeray Govt to extend 5% reservation to Muslim Students in educational institutions