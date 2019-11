ന്യൂഡല്‍ഹി: യുഎപിഎ കരിനിയമമാണ് എന്ന പാര്‍ട്ടി നിലപാടില്‍ തരിമ്പും മാറ്റമില്ലെന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്രനേതൃത്വം. കേരളത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ യുഎപിഎ ചുമത്തിയതിന് പാര്‍ട്ടി എതിരാണെന്നും കേന്ദ്രനേതൃത്വം പറയുന്നു.

പാര്‍ട്ടിയും സര്‍ക്കാരും രണ്ടാണ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് പാര്‍ട്ടി പറയുന്നതുപോലെ പൂര്‍ണമായും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകില്ല. സര്‍ക്കാരിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഭരണഘടനയ്ക്കും കേന്ദ്ര നിയമങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിലും നിന്നുമാത്രമെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകു. അതിനാല്‍ വിഷയം പരിഗണനയ്ക്ക് വരുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും.

അതേസമയം യുഎപിഎ ചുമത്തിയ സംഭവം വിശദമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനാണ് സിപിഎം കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. നവംബര്‍ 16,17 തീയതികളിലായി ചേരുന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തില്‍ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. മാവോവാദികളെ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചത്, യുഎപിഎ ചുമത്തിയത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ സിപിഐ, സിപിഎം എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും.

യുഎപിഎയുടെ കാര്യത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും പാര്‍ട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ല. അത് കരിനിയമം തന്നെയാണെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി നിലപാടെന്ന് കേന്ദ്രനേതൃത്വം പറയുന്നു.

Content Highlights: The matter will be discussed at a meeting of the Politburo which will be held on November 16,17