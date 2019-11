ന്യൂഡല്‍ഹി: മാവോവാദി അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ പോലും യു.എ.പി.എ. ചുമത്താന്‍ നിയമം അനുവദിക്കുന്നതായി കേരളം സുപ്രീം കോടതിയില്‍. മാവോവാദിയാകുന്നത് കുറ്റകരമല്ലെന്ന ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന്‍ കേസിലെ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത ഹര്‍ജിയിലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

യു.എ.പി.എ നിയമത്തിലെ 13-ം വകുപ്പ് പ്രകാരം മാവോവാദി അനുഭാവികള്‍ക്കെതിരെ പോലും കേസെടുക്കാന്‍ അനുമതി ഉള്ളപ്പോഴാണ് മാവോയിസം കുറ്റകരമല്ലെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്നും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരളം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയുടെ പകര്‍പ്പ്



വയനാട് വെള്ളമുണ്ട സ്വദേശി ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് മാവോവാദി ആകുന്നത് കുറ്റകരമല്ലെന്ന പരാമര്‍ശം അടങ്ങുന്ന വിധി ജസ്റ്റിസ് എ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മാവോവാദി ആണെന്ന കാരണത്താല്‍ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നും കുറ്റം ചെയ്തവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മാവോവാദി ആണെന്ന് ആരോപിച്ച് തന്നെ വിവസ്ത്രനാക്കി പരിശോധിക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് എതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശ്യാം കൃഷ്ണന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാനും ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് വിധിച്ചിരുന്നു.

ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ അപ്പീല്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേശ് റോയ്, ജസ്റ്റിസ് എ കെ ജയശങ്കര്‍ നമ്പ്യാര്‍ എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് എതിരെയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ അപ്പീല്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തത്. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനമാണ് മാവോവാദി അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എതിരെ പോലും യു.എ.പി.എ. ചുമത്താന്‍ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേരളം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തത്.

ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസുമാരായ ഇന്ദു മല്‍ഹോത്ര, സുബാഷ് റെഡ്ഡി എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന് ഇപ്പോള്‍ നല്‍കിയാല്‍, സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസില്‍ പൊലീസിന് അനുകൂലമായി അന്തിമവിധി ഉണ്ടായാല്‍ ആ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക തിരിച്ച് ഈടാക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന സര്‍ക്കാര്‍ വാദം അംഗീകരിച്ച് ആയിരുന്നു സ്റ്റേ. ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേരള ഹൈക്കോടതി മുന്‍ ജഡ്ജി കെ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായരുടെ മകനാണ് ശ്യാം ബാലകൃഷ്ണന്‍.

