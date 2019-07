ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലും യു.എ.പി.എ. ഭേദഗതി ബില്‍ ലോക്‌സഭ പാസാക്കി. എട്ടിനെതിരെ 287 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമഭേദഗതി ലോക്‌സഭയില്‍ പാസായത്. കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിച്ച് സഭയില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

വ്യക്തികളെ ഭീകരരായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതല്‍ അധികാരം നല്‍കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള ഭേദഗതികളാണ് യു.എ.പി.എ. ബില്ലില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യു.എ.പി.എ. നിയമഭേദഗതിയെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷകക്ഷികള്‍ ശക്തമായി എതിര്‍ത്തു. എന്നാല്‍ ചില സംഘടനകളെ ഭീകരസംഘടനകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും വ്യക്തികളെ ഭീകരവാദികളായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. യു.എസും പാകിസ്താനും ചൈനയും യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനുമെല്ലാം ഇത്തരം നടപടികള്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഒരു ഭീകരസംഘടനയെ നിരോധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, കാരണം, ഒരു ഭീകരവാദിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മറ്റൊരു സംഘടനയുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ അര്‍ബന്‍ മാവോയിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരോട് സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു ദയയും കാണിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തൃണമൂല്‍ എം.പി. മഹുവ മോയിത്ര, എ.ഐ.എം.ഐ.എം. നേതാവ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസി തുടങ്ങിയവര്‍ ബില്ലിനെ എതിര്‍ത്ത് സംസാരിച്ചു. യു.എ.പി.എ. നടപ്പാക്കിയ കോണ്‍ഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചാണ് ഒവൈസി സംസാരിച്ചത്. അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ബി.ജെ.പി.യെക്കാള്‍ വലിയവരാകുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്, പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോള്‍ മുസ്ലീംങ്ങളുടെ വല്ല്യേട്ടന്‍ ചമയുകയാണെന്ന് ഒവൈസി പറഞ്ഞു. യു.എ.പി.എ. നടപ്പാക്കിയത് കോണ്‍ഗ്രസാണെന്നും അവരാണ് ഇതില്‍ പ്രധാന കുറ്റക്കാരെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: UAPA amendment bill 2019 passed in loksabha; amit shah says no mercy to urban maoists