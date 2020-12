അബുദാബി: മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് മുമ്പ് വിസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് അനധികൃതമായി യുഎഇയില്‍ തങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് പിഴയൊടുക്കാതെ രാജ്യം വിടാനുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഐസിഎ. വിസാകാലാവധി കഴിഞ്ഞ് യുഎഇയില്‍ തങ്ങുന്ന താമസ വിസക്കാര്‍ പാസ്പോര്‍ട്ടും യാത്രാ ടിക്കറ്റുമായി നാല് മണിക്കൂര്‍ മുമ്പെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയിരിക്കണം.

മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് മുമ്പ് സന്ദര്‍ശക വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവര്‍ യാത്രയുടെ ആറ് മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തണം. അബുദാബി, ഷാര്‍ജ, റാസ്സല്‍ഖൈമ വിമാനത്താവളം വഴി പോകുന്നവര്‍ക്കാണ് ഈ നിര്‍ദേശം.

ദുബായ്, അല്‍ മക്തൂം വിമാനത്താവളം വഴി മടങ്ങുന്നവര്‍ പൊതുമാപ്പ് ആനൂകൂല്യത്തിനായി യാത്രയുടെ 48 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് ദുബായ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ സെക്യൂരിറ്റി സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെടണം. വിസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരുടെ ആശ്രിതരുണ്ടെങ്കില്‍ അവരും ഒരേദിവസം തന്നെ രാജ്യം വിടണം.

കൊവിഡ് 19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുഎഇ പൊതുമാപ്പിന് സമാനമായ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. പൊതുമാപ്പ് ആനുകൂല്യം ഈ മാസം 31 ന് അവസാനിക്കും.

