ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 150 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണ രണ്ടുവയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു. അഞ്ചുദിവസത്തോളം കുഴല്‍കിണറില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. കുട്ടിയെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ഫത്തേഹ്വീര്‍ സിങ് എന്ന ബാലനാണ് മരിച്ചത്.

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ 115 അടി താഴ്ചയിലാണ് കുട്ടി കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നത്. സൈന്യത്തിലെയും ദേശീയദുരന്തനിവാരണസേനയിലെയും 26 അംഗ ദൗത്യസംഘം രാപകല്‍ ഭേദമന്യേ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തത്.

കുഞ്ഞുവീണയിടത്തിന് സമാന്തരമായെടുത്ത കുഴിയില്‍നിന്ന് 36 ഇഞ്ച് വ്യാസത്തില്‍ ഒരു കുഴല്‍ കിണറിന്റെ അടിവശത്തേക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇതിലൂടെയാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തത്. പുറത്തെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകള്‍ നല്‍കി കുട്ടിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

സിമന്റ് ചാക്കുകൊണ്ട് അടച്ചിരുന്ന കുഴല്‍ക്കിണറിലേക്ക് ജൂണ്‍ ആറിന് വൈകീട്ട് നാലോടെയാണ് ഫത്തേഹ്വീര്‍ സിങ് വീണത്. ജൂണ്‍ എട്ടിന് രാവിലെ അഞ്ചിനാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അനക്കം ഒടുവില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തത്. ഇതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ ചലനം രേഖപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ലഭിക്കാതെ അഞ്ചുദിവസത്തോളമാണ് കുട്ടി കുഴല്‍കിണറിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്.

നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ പ്രകോപിതരായ ജനനക്കൂട്ടം റോഡുപരോധം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തുറന്നുകിടക്കുന്ന മുഴുവന്‍ കുഴല്‍ കിണറുകളും അടയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീനന്ദര്‍ സിങ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Punjab: Two-year-old Fatehveer Singh, who had fallen into a borewell in Sangrur, rescued after almost 109-hour long rescue operation. He has been taken to a hospital. pic.twitter.com/VH6xSZ4rPV — ANI (@ANI) June 11, 2019

