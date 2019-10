ചെന്നൈ: തിരുച്ചിറപ്പള്ളി നാടുകാട്ടുപ്പട്ടിയില്‍ കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണ രണ്ടുവയസ്സുകാരന്‍ കൂടുതല്‍ താഴ്ചയിലേക്ക് പോയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിലവില്‍ കുട്ടി നൂറ് അടിയോളം താഴ്ചയിലാണുള്ളതെന്ന് ഇന്ത്യാടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണ് 24 മണിക്കൂര്‍ പിന്നിട്ടിട്ടും കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് പ്രദേശവാസിയായ ബ്രിട്ടോയുടെ മകന്‍ സുജിത്ത് വില്‍സണ്‍ കുഴല്‍ക്കിണറിനായി എടുത്ത കുഴിയില്‍ വീണത്. ആദ്യം 25 അടി താഴ്ചയില്‍ തങ്ങിനിന്നിരുന്ന കുട്ടി പിന്നീട് എഴുപതടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇതിനിടെ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനയടക്കമുള്ളവര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് എത്തിയെങ്കിലും കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കാനായില്ല.

കുട്ടി വീണ കുഴല്‍ക്കിണറിന് സമാന്തരമായി മറ്റൊരു കുഴിയെടുത്ത് രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യനീക്കം. ഇതില്‍നിന്ന് സുജിത്ത് തങ്ങിനില്‍ക്കുന്നിടത്തേക്ക് തുരങ്കം നിര്‍മിച്ച് കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിക്കാമെന്നായിരുന്നു കണക്കുക്കൂട്ടല്‍. എന്നാല്‍ പാറനിറഞ്ഞ പ്രദേശമായതിനാല്‍ പത്തടിയോളം കുഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ നീക്കം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കുട്ടി കൂടുതല്‍ താഴ്ചയിലേക്ക് പോയത്.

തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വിജയഭാസ്‌കര്‍, ടൂറിസം മന്ത്രി വി.നടരാജന്‍, ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി വലാര്‍മതി തുടങ്ങിയവര്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് മന്ത്രിമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി അയല്‍ജില്ലകളില്‍നിന്നും കൂടുതല്‍ വിദഗ്ധസംഘങ്ങള്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം അറുപതടിയോളം താഴ്ച വരെ മൈക്രോ ക്യാമറ എത്തിക്കാനായി. ഇതിലൂടെ കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടി ശ്വസിക്കുന്നത് മൈക്രോ ക്യാമറയിലൂടെ അറിയാനാവുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വിജയഭാസ്‌കര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ചെളിവീഴുന്നതും നനവുള്ളതും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തടസമാകുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ പലവഴികളും പരീക്ഷിച്ചു. കുഴല്‍ക്കിണറിലേക്ക് കയര്‍ ഇറക്കി കുട്ടിയെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നേരത്തെ കുട്ടിയുടെ കരച്ചില്‍ കേട്ടിരുന്നതായും എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കരച്ചില്‍ കേള്‍ക്കുന്നില്ലെന്നും ഒരു രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകന്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്ക് ശ്വസിക്കാനായി കുഴല്‍ക്കിണറിന് അകത്തേക്ക് ഓക്‌സിജന്‍ പൈപ്പുകള്‍ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, രണ്ടുവയസ്സുകാരനെ എത്രയുംവേഗം രക്ഷിക്കണമെന്നും കുട്ടിയ്ക്കായി പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള #SaveSujith എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ്ങായി. നിരവധിപേരാണ് ഈ ഹാഷ്ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിപ്പുകള്‍ പങ്കുവെച്ചത്.

