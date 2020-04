ഛത്തീസ്ഗഢ്: ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് കാല്‍ നടയായി മടങ്ങിയവര്‍ റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കവേ ചരക്ക് തീവണ്ടി കയറി മരിച്ചു. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ കൊറിയ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ തൊഴിലാളികള്‍ സുര്‍ജാപുര്‍ ജില്ലയിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഉദല്‍ക്കച്ചര്‍, ദാരിതോള റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് ഇടയിലാണ് സംഭവമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കലേശ്വര്‍ രാജ്വഡേ, ഗുലാബ് രാജ്വഡേ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മറ്റ് രണ്ടുപേര്‍ക്കൊപ്പം പെന്‍ന്ദ്ര ജില്ലയില്‍ നിന്ന് റെയില്‍വേ ട്രാക്ക് വഴി സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് നടന്നുപോകുകയായിരുന്നു. മറ്റ് ഗതാഗത മാര്‍ഗങ്ങളില്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് ട്രാക്ക് വഴി നടക്കാന്‍ ഇവര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

കൊല്ലപ്പെട്ടവര്‍ ട്രാക്കിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ വെള്ളം ശേഖരിക്കാനായി പോയിരുന്നു. ട്രാക്കിന്റെ വളവ് കാരണം ഇവര്‍ ട്രെയിന്‍ വരുന്നത് കണ്ടില്ല. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരാണ് വിവരം പോലീസില്‍ അറിയിച്ചത്.

Content Highlights: Two workers on way home amid lockdown stop to eat on tracks. Train runs over them