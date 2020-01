ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ മയക്കു മരുന്ന് വില്‍പ്പന നടത്തിയിരുന്ന രണ്ടു പേര്‍ പിടിയില്‍. കശ്മീരിലെ ബുധ്ഗാമില്‍ നിന്നാണ് തദ്ദേശനിവാസികളായ നാസിര്‍ അഹമ്മദ്, ആഷിക്ക് അഹമ്മദ് ഷെര്‍ഗോജ്രെ എന്നിവരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്.

ഇവരില്‍ നിന്ന് 550 കുപ്പി നിരോധിത റെക്‌സോറിഡ്, 1200 സ്പാസ്‌മോ പ്രോക്‌സിവ്യോണ്‍ ക്യാപ്‌സ്യൂളുകള്‍ എന്നിവ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

അതേസമയം, കശ്മീരിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നാല് വാഹനങ്ങളില്‍ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകള്‍ മറിച്ചു വില്‍ക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പിടികൂടി. സംഭവത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

