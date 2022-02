ന്യൂഡല്‍ഹി: ത്രിപുരയിൽ മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി എംഎൽഎയുമായ സുദീപ് റോയ് ബർമനും ആശിഷ് കുമാർ സാഹയും ബിജെപി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. ഇവർ ഇരുവരും നേരത്തെ തന്നെ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഡൽഹിയിലെത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയായിരുന്നു.

Sudip Roy Barman and Ashish Kumar Saha join Congress. They had quit BJP and resigned from their MLA posts of Tripura Assembly yesterday. pic.twitter.com/ucLYIFMtRJ

കൂടുതൽ ബിജെപി എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി വിടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവ കുറച്ചു മാസങ്ങൾ കൂടി നീണ്ടു നിന്നേക്കാം. എല്ലാവരും പാർട്ടിക്കകത്ത് നിരാശരാണെന്നും സുദീപ് റോയ് ബർമൻ പറഞ്ഞതായി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

#WATCH | Sudip Roy Barman and Ashish Kumar Saha who resigned from their MLA posts in Tripura Assembly yesterday and also quit BJP, arrive at the residence of Congress leader Rahul Gandhi in Delhi. pic.twitter.com/9ZQTuhKQBp