ന്യൂഡല്‍ഹി: ബംഗാളിലെ രണ്ട് എം.എല്‍.എമാരും അമ്പതിലേറെ കൗണ്‍സിലര്‍മാരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ബി.ജെ.പി. ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ദേശീയ സെക്രട്ടറി കൈലാശ് വിജയവര്‍ഗിയയും ബംഗാളിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് മുകുള്‍ റോയിയും ചേര്‍ന്നാണ് തൃണമൂല്‍ നേതാക്കളെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. ഇവര്‍ക്ക് പുറമേ സി.പി.എമ്മിന്റെ എം.എല്‍.എയും ചൊവ്വാഴ്ച ബി.ജെ.പി.യില്‍ ചേര്‍ന്നു.

നിലവില്‍ മൂന്ന് എം.എല്‍.എമാര്‍ അടക്കമുള്ളവരാണ് പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിയതെന്നും ഇനിയും ഒട്ടേറേപേര്‍ ബംഗാളില്‍ ബി.ജെ.പിയിലേക്കെത്തുമെന്നും ദേശീയ സെക്രട്ടറി കൈലാശ് വിജയവര്‍ഗിയ പറഞ്ഞു. മുന്‍ തൃണമൂല്‍ നേതാവും ബി.ജെ.പിയുടെ ബംഗാളിലെ കരുത്തനുമായ മുകുള്‍ റോയിയാണ് തൃണമൂല്‍ നേതാക്കളെ പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിക്കുന്നതില്‍ മുഖ്യപങ്കുവഹിച്ചത്. തൃണമൂലിലെ 143 എം.എല്‍.എമാര്‍ പാര്‍ട്ടി വിടാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുകുള്‍ റോയിയുടെ മകനും തൃണമൂല്‍ എം.എല്‍.എയുമായ സുബ്രാങ്ഷുറോയ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എം.എല്‍.എമാരാണ് നിലവില്‍ ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. സുബ്രാങ്ഷുറോയിയെ അടുത്തിടെ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബംഗാളില്‍ 18 സീറ്റുകളിലാണ് ബി.ജെ.പി. വിജയിച്ചത്.

Content Highlights: two tmc mla, and one cpm mla from bengal joined in bjp with 50 more tmc councilors