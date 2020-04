ലണ്ടന്‍: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനംമൂലം ലോകവ്യാപകമായി വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് വിമാനക്കമ്പനികള്‍. വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ ഒരുക്കി സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് പല കമ്പനികളും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാര്‍ തമ്മില്‍ അകലം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് സീറ്റുകള്‍ ക്രമീകരിച്ച് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതിന് സര്‍ക്കാരുകളില്‍നിന്ന് അനുമതി നേടാനാണ് കമ്പനികളുടെ നീക്കം.

മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ മൂന്നില്‍ ഒന്ന് ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ട് യാത്രക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ അകലം ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് വിസ്സ് എയര്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി മേധാവി ജോസെഫ് വരാഡി വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നു സീറ്റുകളുടെ നിരയില്‍ നടുക്കുള്ള സീറ്റുകള്‍ ഒഴിച്ചിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ വിമാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമേ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കൂ. 180 സീറ്റുകളുള്ള വിമാനത്തില്‍ 120 സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും യാത്രക്കാര്‍ക്കായി നല്‍കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ലോകമെമ്പാടും വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് 31400 കോടി ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് വിമാന കമ്പനികളുടെ ആഗോള സംഘടനയായ അയാട്ട (IATA) പറയുന്നു.

രാജ്യങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ചാലും വിമാനസര്‍വീസുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണം കര്‍ശനമായി തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടുവിലെ സീറ്റുകള്‍ ഓഴിച്ചിട്ട് സുരക്ഷിത അകലം ഉറപ്പുവരുത്തി വിമാനയാത്ര അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാരുകളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിവരികയാണെന്നും അയാട്ട വ്യക്തമാക്കുന്നു.

