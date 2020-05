ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് അവരുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും 14 ദിവസത്തേക്ക് സ്വയം ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സെന്‍ട്രല്‍ യൂറോപ്പ് ഡിവിഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു കണ്‍സള്‍ട്ടന്റിനും നിയമ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ സെന്‍ട്രല്‍ യൂറോപ്പ് ഡിവിഷനിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സ്വയം ക്വാറന്റീനില്‍ തുടരാനും വീട്ടില്‍നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാനും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്നവരോടും വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സെന്‍ട്രല്‍ യൂറോപ്പ് ഡിവിഷനിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ജീവനക്കാരും നിയമവിഭാഗത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും ഇപ്പോള്‍ ക്വാറന്റീനിലാണ്. മന്ത്രാലയത്തിലെ നിയമ, സെന്‍ട്രല്‍ യൂറോപ്പ് ഡിവിഷനുകളില്‍ വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സജീവമാണെന്ന് മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights: Two test positive for coronavirus at Ministry of External Affairs, staff goes into self-quarantine