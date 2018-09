ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇസ്‌ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് (ഐ.എസ്) ബന്ധമുള്ള ഭീകരരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ടുപേര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ അറസ്റ്റിലായി. ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ചെങ്കോട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള ബസ് സ്‌റ്റോപ്പില്‍നിന്ന് പര്‍വെസ്, ജംഷദ് എന്നിവരെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പിടികൂടിയത്.

ആയുധങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവ ഇവരില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായി മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. ഐ.എസ് ബന്ധള്ള ഐ.എസ്.ജെ.കെ ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഇവരെന്ന് കരുതുന്നു.

കശ്മീരിലെ ഷോപിയാന്‍ ജില്ലക്കാരാണ് ഇവര്‍. രണ്ടുപേരും എന്‍ജിനിയറിങ് ബിരുദ ധാരികളാണെന്നും ഡല്‍ഹിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ContentHighlights:Two suspected terrorists affiliate of ISIS have been arrested in Kashmir, ISIS