നോയിഡ: സ്‌കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കി വിതരണം ചെയ്തതിന് രണ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ നോയിഡയിലാണ് സംഭവം.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രതിഷേധവും കാലാവസ്ഥയും കണക്കിലെടുത്ത് ഗൗതംബുദ്ധ് നഗര്‍ ജില്ലയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അവധി നല്‍കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, ഡിസംബര്‍ 23, 24 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലും സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് ഗൗതംബുദ്ധ് നഗര്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ബി.എന്‍. സിങ്ങിന്റെ കള്ള ഒപ്പിട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മറ്റൊരു വ്യാജ ഉത്തരവും തയ്യാറാക്കി. തുടര്‍ന്ന് ഇത് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ അധികൃതരും നിരവധി മാതാപിതാക്കളും വിദ്യാര്‍ഥികളും ആശങ്കയിലായി. തുടര്‍ന്ന് അധികൃതര്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. ക്രിമിനല്‍ കുറ്റമല്ലാത്തിനാലും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഭാവിയും കണക്കിലെടുത്ത് ജുവനൈല്‍ ജസ്റ്റിസ് ബോര്‍ഡ് ഇവരെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു.

Content Highlights: two students arrested for creating fake circular on holiday for school