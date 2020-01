ജമ്മു: പുതുവര്‍ഷ പുലരിയില്‍ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ ശ്രമിച്ച തീവ്രവാദികളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു. ജമ്മു കശ്മീരിലെ രജൗരി ജില്ലയിലെ നൗഷെറ സെക്ടറിലെ കലാല്‍ പ്രദേശത്ത് നിയന്ത്രണ രേഖയോട് ചേര്‍ന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലെ ഖാരി ത്രയാത്ത് വനമേഖലയില്‍ നിന്ന് നുഴഞ്ഞുകയറാനുള്ള ശ്രമം തടയുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.

നൗഷെറ സെക്റ്ററില്‍ നടന്ന സൈനിക നടപടിയില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ഓപ്പറേഷന്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതായും കരസേന പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍ ദേവേന്ദ്രര്‍ ആനന്ദ് പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. മേഖലയില്‍ തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചതെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

തീവ്രവാദപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സഹായംനല്‍കുന്നത് നിര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ പാകിസ്താനിലെ ഭീകരപരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മുന്‍കരുതലെന്നനിലയില്‍ ആക്രമണം നടത്താന്‍ മടിക്കില്ലെന്ന് കരസേനാമേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റ ജനറല്‍ മനോജ് മുകുന്ദ് നരവണെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

