ഇംഫാല്‍: കാമുകിമാരെ കാണാന്‍ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കള്‍ ചാടിപ്പോയ ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയത് മദ്യവും കഞ്ചാവും സിഗററ്റുകളുമായി. സ്വന്തം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലാണ് യുവാക്കള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് തിരികെയെത്തിയത്. മണിപ്പുരിലാണ് സംഭവം.

ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മദ്യവും കഞ്ചാവും സിഗററ്റും വിറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് അധികൃതര്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുവാക്കള്‍ മുങ്ങിയ വിവരമറിഞ്ഞത്. യുവാക്കള്‍ പോകുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മറ്റുള്ളവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ മദ്യവും മറ്റും എത്തിച്ചത്.

ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആംസ്‌ട്രോങ് പാമെയാണ് വിവരം ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടത്. താമെംഗ്‌ലോങ് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് രണ്ട് യുവാക്കള്‍ കാമുകിമാരെ കാണാന്‍ പുറത്തുപോയതായും ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ചിലര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് എട്ട് ലിറ്ററോളം മദ്യവും നാല് പാക്കറ്റോളം സിഗററ്റും കഞ്ചാവുമായി മടങ്ങിയെത്തിയതായും ഇവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെ അധികൃതര്‍ പിടികൂടിയതായും പാമെ പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.

ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ അത് പൂര്‍ത്തിയാക്കി മടങ്ങിയെത്തുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചാലോചിച്ച് ലഹരിയുപയോഗിക്കാനുള്ള ആസക്തി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലേയെന്ന് ചോദ്യത്തോടൊപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആള്‍ക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും പാമെ പങ്കു വെച്ചു. ജയിലുകള്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമായതിനാല്‍ ഇവരെ ജയിലിലടക്കാനും സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിഴയിട്ടാല്‍ മദ്യം വിറ്റു കിട്ടുന്ന ലാഭത്തില്‍ നിന്ന് അതടച്ച് രക്ഷപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതെന്നും അവര്‍ക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മണിപ്പുര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയതായും പാമെ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമീണരുള്‍പ്പെടെ പലരും സഹായവുമായി മുന്നോട്ടു വന്നതായും പാമെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്കായി വോളണ്ടിയര്‍മാര്‍ രാപ്പകല്‍ സഹായം നല്‍കുന്നതിന് സന്നദ്ധരാണ്. ഈ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ചിലര്‍ വിവേകമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് ദുഃഖകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.

