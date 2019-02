ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാം ജില്ലയില്‍ ഹിമപാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ടണലില്‍ കുടുങ്ങിയവരില്‍ രണ്ടു പോലീസുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്.

ആറുപോലീസുകാരും രണ്ട് അഗ്നിരക്ഷാസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് സാധാരണക്കാരും ഉള്‍പ്പെടെ പത്തുപേരാണ് ടണലില്‍ കുടുങ്ങിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ശ്രീനഗര്‍-ജമ്മു ദേശീയ പാതയില്‍ ജവഹര്‍ ടണലിനു സമീപത്തെ പോലീസ് പോസ്റ്റിനടുത്ത് ഹിമപാതമുണ്ടായത്. ഇരുപതോളം പേരായിരുന്നു സംഭവസമയത്ത് പോലീസ് പോസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്.

പത്തുപേര്‍ രക്ഷപ്പെടുകയും പത്തുപേര്‍ ടണലിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയുമായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Latest visuals: Avalanche occurred near the police post in Jawahar Tunnel area in Kulgam district today. Rescue operation underway. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/2JtMNUkmPl — ANI (@ANI) February 7, 2019

