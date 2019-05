ന്യൂഡല്‍ഹി: മസൂദ് അസര്‍ വിഷയത്തില്‍ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം. ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടനയുടെ തലവന്‍ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ ആഗോള ഭീകരനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ നീക്കങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ അവകാശവാദത്തെ അദ്ദേഹം തള്ളി. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതുസംബന്ധിച്ച നീക്കങ്ങള്‍ പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പേ നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ചിദംബരം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

P Chidambaram, Congress: Who got Hafiz Saeed named as a global terrorist? Have you forgotten Lakhvi? Two people were named as global terrorists when Congress was in power, Masood Azhar is not the first person. https://t.co/YERiKDuAMj