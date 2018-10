ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട സി.ബി.ഐ ഡയറക്ടര്‍ അലോക് വര്‍മയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന് നാലു പേരെ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പിടികൂടി. അലോക് വര്‍മയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ ഇവരെ പിടികൂടിയത്. അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ അക്ബർ റോഡിലെ വർമയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലായിരുന്നു ഇവർ.

വര്‍മയെ നിരീക്ഷിക്കാനായി എത്തിയ ഐ.ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവരെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് ഐ.ഡി കാർഡുകളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന് അനഭിമതനായ വര്‍മയെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഐ.ബിയെ നിയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. പിടിയിലായവരെ ഡൽഹി പോലീസിന് കൈമാറി.

പരസ്പരം അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുന്നയിച്ച ഡയറക്ടര്‍ അലോക് വര്‍മയെയും സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡയറക്ടര്‍ രാകേഷ് അസ്താനയെയും കഴിഞ്ഞ അര്‍ധരാത്രിയാണ് ചുമതലകളില്‍നിന്ന് നീക്കിയത്.

ഗുജറാത്ത് കേഡര്‍ ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അസ്താന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുപ്പക്കാരനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചപ്പോള്‍മുതല്‍ അലോക് വര്‍മയും അസ്താനയും ശീതസമരത്തിലായിരുന്നു. അസ്താനയുടെ നിയമനത്തെ കേന്ദ്ര വിജിലന്‍സ് കമ്മിഷനില്‍ വര്‍മ എതിര്‍ത്തു. അഗസ്തവെസ്റ്റ്ലന്‍ഡ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇടപാട്, വിജയ് മല്യയുടെ വായ്പത്തട്ടിപ്പ് തുടങ്ങി രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുള്ള പ്രധാന കേസുകള്‍ അസ്താനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അന്വേഷിച്ചത്.

#WATCH: Earlier visuals of two of the four people (who were seen outside the residence of #AlokVerma) being taken for questioning. #CBI #Delhi pic.twitter.com/2KnqNfrnH0