ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്ന് വിമാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തുകയും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ട് യാത്രക്കാര്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി. പഞ്ചാബ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ് ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ബ്രിട്ടനില്‍ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വകഭേദം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ആശങ്കകള്‍ക്കിടയില്‍ ഇവരെ കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.

തിങ്കളാഴ്ച ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയെ 47 വയസുള്ള സ്ത്രീക്ക് റാപ്പിഡ് പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവരെ കൂട്ടാനായി എത്തിയ മകന്റെ പരിശോധനാഫലം പക്ഷേ നെഗറ്റീവായി. സഫ്ദര്‍ജങ് ആശുപത്രിലേക്ക് മാറ്റിയ സ്ത്രീക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്തതിനാല്‍ ഹോം ഐസോലേഷനാണ് നിര്‍ദേശിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ മകനേയും കൂട്ടി ആന്ധ്ര സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനില്‍ രാജമുദ്രിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാത്രി രാജമുദ്രിയിലെത്തിയ ഇവരെ റെയില്‍വേ പോലീസും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും ചേര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തതിനാലാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതെന്ന് ബ്രിട്ടനില്‍ അധ്യാപികയായ സ്ത്രീ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ട്രെയിനില്‍ സ്ത്രീക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്താന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നെത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ലുധിയാനയിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെയാള്‍ കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഇയാള്‍ ലുധിയാനയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ സ്വയം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായെങ്കിലും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതായി ലുധിയാനയിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോട് പറഞ്ഞു.

യുകെയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഒരാള്‍ നീരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ലുധിയാനയിലെത്തി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതായി ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇയാള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ ലോക്‌നായക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇയാളുമായി സമ്പര്‍ക്കമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമം നടക്കുകയാണ്.

