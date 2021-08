ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ 146 പേരിൽ രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ്. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ നോഡൽ ഓഫീസർ രജീന്ദർ സിങ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിലവിലുള്ള മാർഗ നിർദേശ പ്രകാരം രണ്ടു പേരെയും ഐസൊലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്ന് 146 പേരുമായി വിമാനം ഡൽയിൽ എത്തിയത്. കാബൂളിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ വിമാനത്തിൽ ഖത്തറിൽ എത്തിയവരെയാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചത്.

ദിവസവും രണ്ടു വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത അമേരിക്കയും നാറ്റോ സഖ്യവും ഇന്ത്യക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്..

