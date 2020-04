ഹൈദരാബാദ്: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിനിടയില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പേര് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് ഡോക്ടര്‍. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കടപ്പയിലെ വെമ്പള്ളി ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ച രണ്ട് നവജാത ശിശുക്കളുടെ പേര് കൊറോണകുമാര്‍ കൊറോണ കുമാരി എന്നിങ്ങനെയാണ്. രമാദേവി, ശശികല എന്നിവര്‍ ജന്മം നല്‍കിയ കുട്ടികള്‍ക്കാണ് ഡോക്ടര്‍ പേരിട്ടത്. എസ്.എഫ് ബാഷ ആശുപത്രിയിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ജനനം.

പ്രസവം എടുത്ത ഡോക്ടറായ എസ്.എഫ് ബാഷയാണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പേരുകള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. കൊറോണ കാലത്തെ വരും നാളുകളിലും എല്ലാവരും ഈ കുട്ടികളുടെ പേരിലൂടെ ഓര്‍ക്കണമെന്നും ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് വൈറസിന്റെ പേരുകള്‍ തന്നെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതെന്നും മാതാപിതാക്കളും ഈ പേരിടലിനെ അംഗീകരിച്ചെന്നും ഡോക്ടര്‍ പറയുന്നു.

നേരത്തെ ചണ്ഡീഗഢില്‍ ജനിച്ച ഇരട്ടകള്‍ക്ക് മാതാപിതാക്കള്‍ കൊവിഡ്,കൊറോണ എന്നിങ്ങനെ പേരുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു

Content Highlight: Two newborns named 'Corona Kumar' and 'Corona Kumari' in Andhra Pradesh