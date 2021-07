ചെന്നൈ: ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തില്‍ ഇരിക്കവേ പൈലറ്റ് വേഷം ധരിച്ച ഒരാള്‍ ഡിഎംകെ നേതാവും എംപിയുമായ ദയാനിധി മാരന്റെ അടുത്തെത്തി. 'നിങ്ങള്‍ ഈ വിമാനത്തിലാണോ പോകുന്നത്', വന്നയാള്‍ ചോദിച്ചു. ശബ്ദം പരിചിതമായി തോന്നിയെങ്കിലും ആളെ മനസ്സിലായതേയില്ല. ആരാണ് ഈ പൈലറ്റ്?, മാരന്‍ ആലോചിച്ചു. പൈലറ്റ് മാസ്‌ക് നീക്കിയപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. ആശ്ചര്യജനകമായ ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് മാരന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തലക്കെട്ട്, 'ഓര്‍മയിലേക്കൊരു വിമാനയാത്ര'.

'പാര്‍ലമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു ശേഷം 6 E 864 ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിലാണ് ഞാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചത്. മുന്നിലത്തെ വരിയിലെ സീറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. ബോര്‍ഡിങ് പൂര്‍ത്തിയായതായി അറിയിപ്പ് വന്നതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പൈലറ്റിന്റെ വേഷംധരിച്ച ഒരാള്‍ അടുത്തെത്തി. 'നിങ്ങള്‍ ഈ വിമാനത്തിലാണോ പോകുന്നത്', അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സ്വരം പരിചിതമായി തോന്നിയെങ്കിലും മാസ്‌ക് വെച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ആളെ പിടികിട്ടിയില്ല. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കി, എന്റെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് ബിജെപി എംപിയും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി ആണ്! രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ് പാര്‍ലമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തില്‍ നടന്ന ചൂടേറിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എനിക്കെന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനില്‍നിന്ന് പൈലറ്റിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറ്റം! എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായ രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡിക്കൊപ്പമുള്ള ഈ യാത്രകൊണ്ട് ഞാന്‍ ബഹുമാനിതനായിരിക്കുന്നു. നന്ദി ക്യാപ്റ്റന്‍', ദയാനിധി മാരന്‍ കുറിച്ചു.

പൈലറ്റ് ലൈസന്‍സ് നിലനിര്‍ത്താനായി നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളില്‍ വിമാനങ്ങള്‍ പറത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി ഇടയ്ക്ക് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വിമാനങ്ങള്‍ പറത്താറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ഇന്‍ഡിഗോ എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ വിമാനത്തില്‍ പൈലറ്റായത്.

വാജ്‌പയി മന്ത്രിസഭയില്‍ വ്യോമയാന മന്ത്രിയായിരുന്നു രാജീവ് പ്രതാപ് റൂഡി. ദയാനിധി മാരന്റെ പിതാവ് മുരശൊലി മാരന്‍ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സഹമന്ത്രിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവില്‍ ബിഹാറില്‍നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാ എംപിയായ റൂഡി, ബിജെപിയുടെ ദേശീയ വക്താവ് കൂടിയാണ്.

Content Highlights: Two MPs Met Onboard as Pilot and Passenger- Dayanidhi Maran, Rajiv Pratap Rudy