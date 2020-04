മുംബൈ: ധാരാവിയില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ അതിവ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി ഉയര്‍ന്നു. രോഗികളെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തു എന്നാണ് വിവരം. ഇവരുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതര്‍.

നേരത്തെ ധാരാവിയില്‍ ഒരു ഡോക്ടര്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ബ്രിഹാന്‍ മുംബൈ മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനാണ് മുപ്പത്തഞ്ചുകാരനായ ഡോക്ടര്‍ക്ക് രോബാധയെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

ധാരാവിയില്‍ നേരത്തെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച 56 കാരന്‍ സിയോണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചത് കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരില്‍ നിന്നാകാമെന്ന് മുംബൈ പോലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. മരിച്ചയാള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന വീട്ടിലാണ് മലയാളികള്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും മുംബൈ പോലീസ് പറയുന്നു.

Content Highlights: Two More Test Positive For Coronavirus In Mumbai's Dharavi