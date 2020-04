മലപ്പുറം: ജില്ലയില്‍ രണ്ടു പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ജാഫര്‍ മലിക് അറിയിച്ചു. മമ്പുറം വെട്ടം ബസാര്‍ സ്വദേശിനിയായ 42 കാരിയ്ക്കും തിരൂരിനടുത്ത് ഒഴൂര്‍ കുറുവട്ടിശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 30 കാരനുമാണ് വൈറസ് ബാധ. ഇതോടെ ജില്ലയില്‍ നിലവിലുള്ള കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 15 ആയി. രണ്ടു പേര്‍ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി.

ഡല്‍ഹി നിസാമുദ്ദീനിലും മുംബൈയിലും ഭര്‍ത്താവിനും മറ്റ് അഞ്ച് കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുമൊപ്പം താമസിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയവരാണ് മമ്പുറം വെട്ടം ബസാര്‍ സ്വദേശിനി. വൈറസ് ബാധയുള്ള സ്ത്രീ നിസാമുദ്ദീനിലെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഒഴൂര്‍ കുറുവട്ടിശ്ശേരി സ്വദേശി മാര്‍ച്ച് 19 ന് ദുബായില്‍ നിന്നും കരിപ്പൂര്‍ വഴി വീട്ടിലെത്തിയതാണ്.

ഫെബ്രുവരി 14ന് ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പമാണ് മമ്പുറം വെട്ടം സ്വദേശിനി ഡല്‍ഹി നിസാമുദ്ദീനിലേക്ക് യാത്രയായത്. ഏപ്രില്‍ ഏഴിന് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വേങ്ങര കണ്ണമംഗലം സ്വദേശിനിക്കും ഭര്‍ത്താവിനുമൊപ്പം തിരൂര്‍ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് രാവിലെ ജനശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസ് തീവണ്ടിയില്‍ യാത്ര തിരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. അവിടെ നിന്നും മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ നിന്നെത്തിയ അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്ന് 12 അംഗ സംഘമായി തീവണ്ടിയില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് യാത്രയായി. ഫെബ്രുവരി 17 ന് നിസാമുദ്ദീനിലെത്തി ബംഗ്ലാവാലി മസ്ജിദില്‍ താമസിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 20 ന് നിസാമുദ്ദീനില്‍ നിന്ന് തീവണ്ടിയില്‍ യാത്ര ആരംഭിച്ച് 21 ന് മുംബയിലെത്തി. മാര്‍ച്ച് 23 ന് മുംബയില്‍ നിന്ന് എ.ഐ - 581 എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ രാവിലെ 9.45ന് കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം പൊലീസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ടാക്‌സി വാഹനത്തില്‍ മമ്പുറം വെട്ടം ബസാറിലെ വീട്ടിലെത്തി സ്വയം നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു. ഏപ്രില്‍ ഏഴിന് 108 ആംബുലന്‍സില്‍ മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ഐസൊലേഷനില്‍ തുടരുകയാണ്.

ഒഴൂര്‍ കുറുവട്ടിശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 30 കാരന്‍ ദുബായില്‍ ഹോട്ടല്‍ ജോലിക്കാരനാണ്. മാര്‍ച്ച് 19 ന് എ.ഐ 938 - എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ ദുബായില്‍ നിന്ന് രാത്രി 8.30 ന് കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഒഴൂര്‍ കജിര്‍കുളങ്ങര സ്വദേശിയുടെ ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ രാത്രി 11 ന് കുറുവട്ടിശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം സ്വയം നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞു. രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതോടെ ഏപ്രില്‍ ഏഴിന് രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് 108 ആംബുലന്‍സില്‍ തിരൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തിലെത്തി സാമ്പിളെടുത്ത ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി. പരിശോധന ഫലം വന്നതോടെ മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ഐസൊലേഷനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശമനുസരിച്ച് പൊതു സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്നലെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുവരും വീട്ടിലുള്ളവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയിരുന്നതായി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി നേരിട്ടു സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരും അവരുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടവരും കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരും നിര്‍ബന്ധമായും വീടുകളില്‍ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളോ രോഗ ലക്ഷങ്ങളോ അനുഭവപ്പെട്ടാല്‍ നേരിട്ട് ആശുപത്രികളില്‍ പോകാതെ ജില്ലാ തല കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്ലില്‍ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പാലിക്കണം. കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ നമ്പറുകള്‍ - 0483 2737858, 2737857, 2733251, 2733252, 2733253.

