പനാജി: ഗോവയിലെ മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍ മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ട് മന്ത്രിമാര്‍ രാജി വെച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ബി.ജെ.പി മന്ത്രിമാരായ ഫ്രാന്‍സിസ് ഡിസൂസ, പാണ്ഡുരങ്ക് മാട്‌കൈക്കര്‍ എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ചത്. ഇരുവരും അസുഖ ബാധിതരായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

നഗര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ഫ്രാന്‍സിസ് ഡിസൂസ അമേരിക്കയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഊര്‍ജ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ പാണ്ഡുരങ്ക് മാട്‌കൈക്കര്‍ ജൂണില്‍ മസ്തിഷ്‌കാഘാതം വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈയിലും ചികിത്സയിലാണ്.

ബി.ജെ.പി നിയമസഭംഗങ്ങളായ നിലേഷ് കബ്രാള്‍, മിലിന്ദ് നായിക്ക് എന്നിവര്‍ ഇവര്‍ക്ക് പകരം മന്ത്രിമാരാകും. മുന്‍ ഊര്‍ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ മിലിന്ദ് നായിക്ക് മോര്‍മുഗാവോ മണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. കുര്‍ച്ചോറെം നിയമ സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ എം.എല്‍.എയാണ് നിലേഷ് കബ്രാള്‍.

ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്നും എന്നാല്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും ബ.ജെ.പി അദ്ധ്യക്ഷന്‍ അമിത്ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മന്ത്രിമാരുടെ രാജിയെന്നാണ് വിവരം.

