ഇന്‍ഡോര്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ മന്ദ്സോറില്‍ എട്ടു വയസുകാരിയായ ബാലികയെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ കേസില്‍ രണ്ട് പേരെ പ്രത്യേക കോടതി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. സംഭവം നടന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് കേസില്‍ തീര്‍പ്പു കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

സംഭവത്തില്‍ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയ ഇര്‍ഫാന്‍ ഏലിയാസ് ഭയ്യ (20), ആസിഫ് (20) എന്നിവരെയാണ് പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി നിഷ ഗുപ്ത വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. 12 വയസില്‍ താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഐ.പി.സി സെക്ഷന്‍ 376ഡി.ബി. പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ. നിയമം അടുത്തിടെയാണ് നിലവില്‍ വന്നത്.

2012ലെ നിര്‍ഭയ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുംവിധം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 26നാണ് സംഭവം നടന്നത്. സ്‌കൂള്‍ വിട്ട ശേഷം അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ ഇര്‍ഫാന്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഫോറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടിനും പുറമേ 37 സാക്ഷികളേയും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷയ്ക്കു പുറമേ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് പത്തു വര്‍ഷം തടവും വധശ്രമത്തിന് ജീവപര്യന്തവും കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

