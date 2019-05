ന്യൂഡല്‍ഹി: സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായി രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. ഡല്‍ഹി രോഹിണിയിലെ പ്രേംനഗര്‍ സ്വദേശികളായ ദീപക്(30) ഗണേഷ് സഹ(35) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് പ്രേംനഗറിലെ ഒരു വീട്ടില്‍ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.

ആകെ അഞ്ചുതൊഴിലാളികളാണ് വൃത്തിയാക്കല്‍ ജോലിക്കായി സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലിറങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ അഞ്ചുതൊഴിലാളികള്‍ക്കും ശ്വാസതടസവും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യവും അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രണ്ടുപേര്‍ മരണപ്പെട്ടു. മൂന്നുപേര്‍ ഇപ്പോഴും ഡല്‍ഹി സഞ്ജയ്ഗാന്ധി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.

മതിയായ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളില്ലാതെയാണ് തൊഴിലാളികള്‍ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കാനിറങ്ങിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

