ധാര്‍ചുള (ഉത്തരാഖണ്ഡ്): പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമനെ വധിക്കുമെന്ന് വാട്സ് ആപ് സന്ദേശം അയച്ച രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ധാര്‍ചുളയില്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തുന്ന മന്ത്രിയെ വധിക്കാന്‍ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് പദ്ധതിയിട്ടുവെന്നാണ് കേസ്. സന്ദേശം അയച്ച സമയത്ത് ഇവര്‍ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി ഒമ്പതരയോടെയാണ് പ്രതിരോധമന്ത്രിയെ വധിക്കാന്‍ രണ്ടു പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്ന വിവരം പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. ഒരു വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇരുവരും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. 'ഞാന്‍ നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലും, നാളെ അവരുടെ അവസാന ദിവസമായിരിക്കും' - ഇതായിരുന്നു ഒരാള്‍ അയച്ച സന്ദേശം.

തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ തന്നെ പോലീസ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഇവര്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനല്‍ പശ്ചാത്തലമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവര്‍ സന്ദേശം അയച്ച വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെങ്കിലും മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട അവസ്ഥയില്‍ ഇരുവരും വെറുതെ സംസാരിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് മന്ത്രി നിര്‍മ്മലാ സീതാരാമന്‍ ധാര്‍ചുളയിലെത്തിയത്.

