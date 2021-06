ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു വിമാനത്താവളത്തില്‍ സ്‌ഫോടനം. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടുമണിയോടെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെക്‌നിക്കല്‍ ഏരിയയില്‍ തീവ്രത കുറഞ്ഞ ഇരട്ടസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു. വ്യോമസേന ഹെലിക്കോപ്ടറുകളായിരുന്നോ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

സ്ഫോടനത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേല്‍ക്കൂരയ്ക്ക് കേടുപാടുണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ സ്ഫോടനം നടന്നത് തുറന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നുവെന്ന് വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. രണ്ടുകിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായാണ് വിവരം.

ജിപിഎസ് ഘടിപ്പിച്ച രണ്ടു ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇതില്‍ സ്ഫോടനം നടത്തേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനവും നല്‍കിയിരുന്നതായും പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ ആക്രമണത്തെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സേന കാണുന്നത്.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബോംബ് നിര്‍വീര്യമാക്കുന്ന സംഘവും ഫോറസിക് സംഘവും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഉന്നതലയോഗം ചേര്‍ന്നു

