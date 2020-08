ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്.എ.എല്‍) നിര്‍മിച്ച രണ്ട് ലഘു യുദ്ധ ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ (എല്‍.സി.എച്ച് - ലൈറ്റ് കോംപാക്ട് ഹെലികോപ്റ്റര്‍) ലഡാക്കില്‍ വിന്യസിച്ചു. സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന ചൈനാ അതിത്തിയില്‍ വ്യോമസേനക്ക് പിന്തുണയുമായിട്ടാണ് വിന്യാസമെന്ന് എച്ച്എല്‍എല്‍ അറിയിച്ചു.

'ആത്മ നിര്‍ഭര്‍ ഭാരതത്തില്‍ എച്ച്എഎല്ലിന്റെ നിര്‍ണായക പങ്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന, ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേനയുടെ പ്രത്യേകവും സവിശേഷവുമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി എച്ച്എഎല്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്ററാണിത്' എച്ച്.എ.എല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.മാധവന്‍ പറഞ്ഞു.

ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പ്രതിരോധ മേഖലയില്‍ 101 വസ്തുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ 15 ലൈറ്റ് കോംപാക്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ഓര്‍ഡര്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് എച്ച്.എ.എല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വ്യോമസേനയ്ക്ക് 10 ഉം കരസേനയ്ക്ക് അഞ്ചും കോപ്റ്ററുകളാണ് നിര്‍മിക്കുക. വ്യോമസേനയ്ക്കും കരസേനയ്ക്കുമായി 160 എല്‍.സി.എച്ചുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

