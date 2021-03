ലഖ്‌നൗ: വധുവിനെ കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടി യുവാവ്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം മടുത്തതായും വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പറ്റിയ ആളെ കിട്ടുന്നില്ലെന്നും പൊതുജനസേവകരായതിനാല്‍ തന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി നല്‍കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇരുപത്തിയാറുകാരനായ അസിം മന്‍സൂറി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

അസിമിന് വധുവിനെ കിട്ടാത്തതിന്റെ പ്രധാനകാരണം ഉയരക്കുറവാണ്. രണ്ടടിയേക്കാള്‍ അല്‍പം കൂടുതല്‍ മാത്രമാണ് അസിമിന്റെ പൊക്കം. വീട്ടില്‍ വിവാഹാലോചനയുമായെത്തുന്നവര്‍ തന്നെ കാണുന്നതോടെ ആലോചന വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മടങ്ങുന്നതായാണ് അസിമിന് പോലീസിനോടുള്ള പരാതി.

അഞ്ച് സഹോദരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ഇളയവനായ അസിം വധുവിനെ തിരയാനാരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലമായി. തന്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം സൗന്ദര്യവർധക വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കട നടത്തുകയാണ് അസിമിപ്പോള്‍. പൊക്കക്കുറവിനെ ചൊല്ലി സ്‌കൂളില്‍ കളിയാക്കലുകള്‍ കൂടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസില്‍ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ് പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ മുതല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ അസിമിന് വധുവിനെ തിരയാന്‍ ആരംഭിച്ചതായും ഉയരക്കുറവെന്ന കാരണത്താല്‍ ആലോചനയുമായെത്തിയവര്‍ മടങ്ങിയതായും അസിമിന്റെ സഹോദരീ ഭര്‍ത്താവ് പറഞ്ഞു. ജീവിതം പങ്കിടാന്‍ ആരെയെങ്കിലും കിട്ടുമോയെന്നാലോചിച്ച് രാത്രിയില്‍ ശരിക്കുറങ്ങാന്‍ പോലും കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അസിം പോലീസിനെ ബോധിപ്പിച്ചു.

തനിക്ക് ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തി തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവിനേയും അസിം നേരത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 2019 ല്‍ അസിമിന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്‍ പരാമര്‍ശം നടത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായി തീര്‍ന്നിരുന്നു. തന്റെ വീട്ടുകാര്‍ തന്റെ വിവാഹക്കാര്യത്തില്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു അസിമിന്റെ പരാതി.

