കൊല്‍ക്കത്ത: കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയും രണ്ടുദിവസം വീതം സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങളിലാവും ഈ ആഴ്ചയിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍. ആഴ്ചതോറുമുള്ള സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സംസ്ഥാനം മുഴുവന്‍ ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ആലാപന്‍ ബന്ദോപാധ്യായ് അറിയിച്ചു.

1112 പേര്‍ക്കാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച. 36 മരണങ്ങളും ഞായറാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടു. തലസ്ഥാനമായ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ മാത്രം 15 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 42,487 ആയി. 16,492 ആണ് ആക്ടീവ് കേസുകള്‍.

അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ 63 പ്രദേശങ്ങളെക്കൂടി കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ പട്ടികയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുടെ എണ്ണം 739 ആയി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ 32 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളുണ്ട്.

