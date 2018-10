ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗോവയിലെ രണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എമാര്‍ ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ദയാനന്ദ് സോപ്‌തെ, സുഭാഷ് ഷിരോദ്കര്‍ എന്നിവരാണ് ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

തങ്ങള്‍ ഇന്ന് ബി ജെ പിയില്‍ ചേരുകയാണെന്നും വരുംദിവസങ്ങളില്‍ 2, 3 കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എമാര്‍ കൂടി രാജി വയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ചൊവ്വാഴ്ച ഡല്‍ഹിയിലെത്തി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായെ കണ്ട ശേഷം സുഭാഷ് പറഞ്ഞു.

We are joining BJP today. We expect 2-3 more MLAs to come, not today but in the coming days: Subhash Shirodkar after meeting BJP President Amit Shah #Delhi pic.twitter.com/2VPAZFCh73

ദയാനന്ദും സുഭാഷും രാജി സമര്‍പ്പിച്ച കാര്യം ഗോവ നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ ഡോ പ്രമോദ് സാവന്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മര്‍ദത്തിനു വഴങ്ങിയല്ലെന്നും സ്വമേധയാ രാജി സമര്‍പ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കിയതായും സാവന്ത് പറഞ്ഞു.

രാജി സ്വീകരിച്ചെന്നും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം പകര്‍പ്പുകള്‍ സഭാംഗങ്ങള്‍ക്കും ഗവര്‍ണര്‍ക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും അയച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും സാവന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

I received resignation from 2 Congress MLAs Dayanand Sopte & Subhash Shirodkar. They confirmed they're doing this willingly, without any pressure. I accepted the resignations. Process will be completed, copies will be sent to all members of House, Guv & EC: Goa Assembly speaker pic.twitter.com/dek9epbXcb