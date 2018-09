ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭാര്യമാരുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്കായി പുരുഷ് ആയോഗ് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബി.ജെ.പി എംപിമാര്‍. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ഘോസിയില്‍ നിന്നുള്ള ലോകസഭാംഗമായ ഹരിനാരായണ്‍ രാജ്ബാര്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ തന്നെ ഹര്‍ദോയിയില്‍ നിന്നുള്ള എം.പിയായ അന്‍ഷൂല്‍ വര്‍മ്മ എന്നിവരാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഭാര്യമാരില്‍ നിന്നും ഭർത്താക്കന്മാർ നിരവധി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതികളില്‍ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കേസുകള്‍ കെട്ടിക്കിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ത്രികളുടെ നീതി ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഒട്ടേറെ നിയമസംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാല്‍ പുരുഷന്‍മാരുടെ കാര്യത്തില്‍ അത്തരത്തില്‍ യാതൊരു സംവിധാനവുമില്ല. ഇവിടെ പുരുഷ കമ്മീഷന്‍ അത്യാവശ്യമാണ്. രാജ്ബാര്‍ പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ സ്ത്രികളേയോ പുരുഷന്‍മാരേയോ കുറ്റം പറയുകയല്ല. രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും പീഡനങ്ങള്‍ നേരിടുന്നവരുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്‍മാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനും ഒരു കമ്മീഷന്‍ വേണം. ഇക്കാര്യം പാര്‍ലമെന്റില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്ബാര്‍ കൂട്ടിചേര്‍ത്തു.

ഐ.പി.സി സെക്ഷന്‍ 498 എ ഭേദഗതി ചെയ്യണം. സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം,സ്ത്രിധന പിഡനം, എന്നിവ ചെറുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ നിയമം. എന്നാല്‍ പലരും ഇത് ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്. സെക്ഷന്‍ 498എ ഇപ്പോള്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആയുധമായി മാറിയിരികുകയാണ്. 1998 മുതല്‍ 2015 വരെ 27 ലക്ഷം ആളുകളെ ഇൗ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്‍ഷൂല്‍ വര്‍മ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷന്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ രേഖ ശര്‍മ്മ പറയുന്നത്.

