ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് നിയമസഭയില്‍ രണ്ട് ബി ജെ പി എം എല്‍ എമാര്‍ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട്

ചെയ്തു. ക്രിമിനല്‍ നിയമ ഭേദഗതി ബില്‍ പാസാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബി ജെ പി എം എല്‍എമാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്തത്.

നാരായണ്‍ ത്രിപാഠി, ശരദ് കോള്‍ എന്നിവരാണ് സര്‍ക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ടു ചെയ്തതെന്നാണ് സൂചന. ഇതില്‍ നാരായണ്‍ ത്രിപാഠി മുമ്പ് കോണ്‍ഗ്രസിലായിരുന്നു. 2014ലാണ് ഇദ്ദേഹം ബി ജെ പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

Two BJP MLAs vote in favour of Kamal Nath Govt during voting on criminal law(amendment) in Madhya Pradesh assembly pic.twitter.com/TEALmXA4g0

"എല്ലാദിവസവും ബി ജെ പി പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങള്‍ ന്യൂനപക്ഷ സര്‍ക്കാരാണെന്നും ഏതുദിവസവും താഴെപ്പോകാമെന്നും. എന്നാല്‍ ഇന്ന് സഭയില്‍ രണ്ട് ബി ജെ പി എം എല്‍ എമാര്‍ ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു"- ഭേദഗതി പാസായതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥ് പറഞ്ഞു.

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: Everyday BJP says we are a minority govt and one which could fall any day. Today in voting in assembly(on criminal law amendment), two BJP MLAs voted in favour of our Govt pic.twitter.com/4rN6pFzCbB