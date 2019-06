ചണ്ടീഗഢ്: ഹരിയാണ കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് വികാസ് ചൗധരി വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീ ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലുണ്ടായ തര്‍ക്കമാണ് വികാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്ന് ഹരിയാണാ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

വികാസിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രോഷ്‌നി എന്ന സ്ത്രീയെയും ഇവരുടെ ജീവനക്കാരന്‍ നരേഷിനെമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗുരുഗ്രാം സ്വദേശികളാണ് ഇരുവരും. രോഷ്‌നിയും നരേഷുമാണ് വികാസിനെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ അക്രമികള്‍ക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. രോഷ്‌നിയുടെ ഭര്‍ത്താവ് കൗഷല്‍, വികാസിനു നേര്‍ക്ക് വെടിയുതിര്‍ത്ത ആള്‍ എന്നിവര്‍ ഒളിവിലാണ്.

വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഫരീദാബാദില്‍ ജിമ്മിനു പുറത്തുവെച്ച് വികാസിന് വെടിയേല്‍ക്കുന്നത്. അക്രമികള്‍ പലയാവര്‍ത്തി വികാസിനു നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു. സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ വികാസ് മരിച്ചു. കൊലപാതകികള്‍ ഉപയോഗിച്ച കാര്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Haryana Police have arrested two people in connection with murder of Congress leader Vikas Chaudhary on 27th June. pic.twitter.com/Mvi9Rtj1VZ