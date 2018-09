ചണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാണയില്‍ പത്തൊമ്പതുകാരിയെ കൂട്ടബലാല്‍സംഗം ചെയ്തുവെന്ന കേസിലെ പ്രധാനപ്രതികള്‍ പിടിയില്‍. സൈനികനായ പങ്കജ്, കൂട്ടാളി മനീഷ് എന്നിവരെയാണ് ഞായറാഴ്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മഹേന്ദ്രഗഢ് ജില്ലയിലെ സത്‌നാളിയില്‍നിന്നാണ് ഇവര്‍ പിടിയിലായത്.

ഇതോടെ കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളും പിടിയിലായെന്ന് ഹരിയാന പോലീസ് മേധാവി ബി എസ് സന്ധു അറിയിച്ചതായി എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. മറ്റൊരു പ്രതി നിഷു സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനാറിന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

പ്രതികള്‍ മൂന്നുപേരും ചേര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ലഹരിപാനീയം നല്‍കിയതിനു ശേഷം കൂട്ടബലാല്‍സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു. നര്‍നോള്‍ മേഖലയില്‍നിന്നായിരുന്നു ഇവര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 12നായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. സംഭവം വന്‍പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. സ്ത്രീസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

Haryana: Pankaj and Manish, the two prime accused in Rewari gangrape case have been arrested pic.twitter.com/Cq6WebtKcd