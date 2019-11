ഹൈദരാബാദ്: ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടാന്‍ ശ്രമിച്ച രണ്ട് പേരെ ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹൈദരാബാദിലെ കരിംനഗര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് ആള്‍പെരുമാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കുഴികുഴിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട ഓട്ടോഡ്രൈവര്‍ പരാതിപ്പെട്ടതാണ് കുട്ടിയെ കുഴിച്ചു മൂടും മുമ്പ് പ്രതികളെ പിടികൂടുന്നതിലേക്ക് വഴിവെച്ചത്.

"ഇന്ന് രാവിലെ ജൂബിലി ബസ്സ്റ്റാന്‍ഡ് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് രണ്ട് പേര്‍ ബാഗുമായി നില്‍ക്കുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിരുന്നു. ഇതു കണ്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു", പോലീസുദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

പോലീസ് ഉടനെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തുന്നതും ഇരുവരെയും പിടികൂടുന്നതുമെല്ലാം മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കയ്യില്‍ പുതപ്പില്‍ പൊതിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ട കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്നാണ് അവര്‍ ആദ്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.

പേരക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞാണെന്നും മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞിനെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തില്‍ കൊണ്ടുപോവാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാന്‍ ഇവിടെ കുഴിച്ചിടാമെന്ന് കരുതുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവര്‍ ആദ്യം പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.

എന്നാല്‍ പോലീസിന്റെ ആദ്യ പരിശോധനയില്‍ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ജീവനുണ്ടെന്ന ബോധ്യമായി. കുഞ്ഞിനെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ ഇരുവരും കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്.

