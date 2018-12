ശ്രീനഗര്‍: നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക ഓഫീസര്‍മാരില്‍ രണ്ടാമത്തെയാളും വീരമൃത്യു വരിച്ചു.

വെടിവെപ്പില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കുപ്‌വാര ജില്ലയിലെ കേരാന്‍ സെക്ടറില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പാകിസ്താന്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘിച്ചത്.

വെടിവെപ്പിനിടെ രണ്ട് ജൂനിയര്‍ കമ്മീഷന്‍ഡ് ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരുന്നത്. അതില്‍ ഒരാള്‍ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു.

