ഭഗ്പത്: ജവാന്മാരെ നടുറോഡിലിട്ട് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ ആറുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തു. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഭഗ്പത് ടൗണില്‍ വെച്ചായിരുന്നു മര്‍ദ്ദനം. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് പോലീസ് നടപടിയെടുത്തത്. 12 ഓളം പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് രണ്ടുപേരെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

പ്രദേശത്തെ ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരനുമായി ജവാന്‍മാര്‍ തര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇത് കയ്യാങ്കളിയിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടല്‍ തൊഴിലാളികളായ കൂടുതല്‍ പേരെത്തി വടികളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ജവാന്മാരെ ക്രൂരമായി മദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ ചെറുത്ത് നില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

സംഭവത്തില്‍ ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നും പോലീസിന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടല്‍ ജീവനക്കാരായ ആറു പേരെയാണ് ഇപ്പോള്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

#WATCH Baghpat: Two Army jawans(one with a red bag and one in green kurta) thrashed by restaurant employees yesterday after a minor argument.More than 7 people have been arrested by Police. (Note: Abusive language) pic.twitter.com/Of0oaDWdr5