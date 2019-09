ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഷ്ട്രപതി ഭവനു സമീപം ഡ്രോണ്‍ പറത്തിയതിന് അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരായ അച്ഛനെയും മകനെയും ഡല്‍ഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഡ്രോണ്‍ പറത്തുന്നതിന് നിരോധനമുള്ളതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. പീറ്റര്‍ ജെയിംസ് ലിന്‍, (65), മകന്‍ ജി എല്‍ ലിന്‍(30) എന്നിവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് എന്‍ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ സെന്‍ട്രല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു സമീപം ഡ്രോണ്‍ പറത്തിയതിനാണ് ഇരുവരെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ശനിയാഴ്ച ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിലാണ് ഇരുവരും ഇന്ത്യയിലെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഡ്രോണില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഇവര്‍ പകര്‍ത്തിയ,അതീവസുരക്ഷാ മേഖലയായ സെന്‍ട്രല്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഏരിയയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും അതിനു വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയതെന്നും ഇരുവരും ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ പോലീസിനോടു പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനമുണ്ടെന്ന കാര്യം തങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നെന്നും ഇരുവരും പോലീസിനോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരെ കുറിച്ചും സംശയകരമായ ഒന്നും ഇതുവരെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല്‍ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

content highlights: two american citizens arrested for flying drones near rashtrapati bhavan