ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി-മീററ്റ് അതിവേഗ തുരങ്കപാതയുടെ നിര്‍മാണ കരാര്‍ ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയ കേന്ദ്രനടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം.

റീജിയണല്‍ റാപ്പിഡ് റെയില്‍ ട്രാന്‍സിറ്റ് സിസ്റ്റം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ന്യൂ അശോക് നഗര്‍ മുതല്‍ സാഹിയാബാബാദ് വരെ 5.6 കിലോമീറ്റര്‍ ഭൂഗര്‍ഭ പാത നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള കരാറാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ ഷാങ്ഹായ് ടണല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് ലിമിറ്റഡിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നാഷണല്‍ ക്യാപിറ്റല്‍ റീജിയന്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷനാണ് (എന്‍സിആര്‍ടിസി) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 2020 ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ നടത്തിയ ലേലത്തില്‍ വന്‍കിട ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളെ പിന്തള്ളി ചൈനീസ് സ്ഥാപനത്തിന് കരാര്‍ ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.

ചൈനീസ് കമ്പനിക്ക് കരാര്‍ നല്‍കിയ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരേ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു. ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് പ്രധാനവിമര്‍ശനം. ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചുവോ എന്നാണ് മറ്റ് ചിലര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന പരിഹാസം. നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ ജീവന്‍നഷ്ടപ്പെട്ട സൈനികരോടുള്ള അനാദരവാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെന്ന് ചിലര്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നു.

Awarding of Delhi-Meerut RRTS (Rapid Rail) construction contract to Chinese Firm is:

1) An insult to sacrifice of 20 brave soldiers who gave up their life defending LAC

2) Encounter of “Local for Vocal” slogan by BJP Govt itself

3) Exposes Cinema & Election Nationalism of BJP — Jaiveer Shergill (@JaiveerShergill) January 4, 2021

This is extremely bad example to the national sentiments of anti china movement. Govt gives rail contract to Chinese co. This is not acceptable 😠

Delhi-Meerut #BoycottChina — Ajay Kumar 🇮🇳 (@AJAY_iN1) January 4, 2021

Delhi merath RRTS project awarded to chinese firm. Is it justified after Galwan valley incidence? #BoycottChina — Himank Jain (@Himankcr7) January 4, 2021

ഏഷ്യന്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തോടെയാണ് 82 കി.മീ നീളമുള്ള ഡല്‍ഹി-മീററ്റ് അതിവേഗപാതയുടെ നിര്‍മാണം. എഡിബി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശപ്രകാരം അംഗങ്ങളായ ഏത് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും പരസ്പരം കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടാം. ഇത് പ്രകാരം നടത്തിയ ലേലത്തിലാണ് ചൈനീസ് കമ്പനി കരാര്‍ നേടിയതെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന അനൗദ്യോഗിക വിശദീകരണം. പൂര്‍ണമായും നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് കരാര്‍ നല്‍കിയതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Content Highlights:Twitterati slam Narendra Modi government after Chinese firm bags contract to build Delhi-Meerut RRTS